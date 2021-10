Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 24.10.2021, 23:55 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße. SV: Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei betroffen, wie er unter Alkoholeinfluss am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest in den Diensträumen der Polizeiinspektion Zweibrücken ergab einen Wert von 0,74 Promille. Der Mann muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell