Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Zweibrücken (ots)

Am 24.10.21, gegen 02:50 Uhr, beschädigte in der Gutenbergstraße in Zweibrücken ein dunkler SUV beim Versuch in eine Parklücke zu fahren, einen geparkten Pkw. Der männliche Fahrer in Oktoberfestkleidung sei nach dem Unfall ausgestiegen und habe sich mit Passanten unterhalten. Danach habe er die Örtlichkeit unerlaubt verlassen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer geben können. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell