Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kerweschoppen mit Folgen

Bundenthal, Hauptstraße (ots)

Am frühen Morgen des 23.10.2021 gegen 02:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Bundenthal ein 28-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland mit seinem Kleintransporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte und die Durchführung eines Atemalkoholtests einen Wert über 2 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

