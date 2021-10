Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drogeneinfluss auf E-Scooter

Pirmasens (ots)

Am 23.10.2021 gegen 16:45 Uhr konnte in der Winzler Straße in Pirmasens durch die Pirmasenser Polizei eine 23-Jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss stand. Aufgrund dessen musste die Dame die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ihr schließlich eine Blutprobe entnommen. Gegen die 23-Jährige Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren (mind. 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot) eingeleitet. |pips

