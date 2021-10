Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 22.10.2021, in dem Zeitraum von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr ereignete sich im Adolf-Ludwig-Ring, Pirmasens ein Wohnungseinbruch. Als der 54-jährige Wohnungsinhaber nach Hause kam stellte er fest, dass bisher unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu seiner Wohnung verschafft haben. Hiernach durchwühlten diese die gesamte Wohnung und entwendeten Bargeld, sowie Ausweispapiere. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1200 Euro. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde durch Anwohner mitgeteilt, dass diese ein augenscheinlich südosteuropäisches Pärchen im Treppenhaus beobachtet hätten, welches sich merkwürdig verhielt. Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: Person 1: männlich, ca. 170cm groß, dunkles, kurzes Haar, dunkler, dünner Oberlippenbart, auffällig breites Gesicht, dunkle Hose; evtl. Jeans, dunkle "moderne" Schuhe Person 2: weiblich, ca. 170cm groß, dunkles, schulterlanges Haar, schwarze FFP2-Maske, Bluejeans mit Rissen im Kniebereich Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell