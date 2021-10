Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 22.10.2021, gegen 08:30 Uhr ereignete sich in der Ringstraße, Pirmasens der Diebstahl einer Geldbörse. Eine 29-jährige Frau aus Kröppen stellte ihren Rucksack hinter ihren PKW und ließ diesen einen Moment unbeaufsichtigt. Als die Frau wieder den Rucksack aufnahm stellte sie fest, dass ihre braune Ledergeldbörse entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

