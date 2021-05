Polizei Münster

POL-MS: Polizei sucht Tatverdächtigen mit Foto - Wer kennt diesen Mann?

Münster (ots)

Nach einem Taschendiebstahl und dem anschließenden Einsatz der Scheckkarte ist die Polizei auf der Suche nach dem Tatverdächtigen. Dem Geschädigten wurde seine Geldbörse im Oktober 2020 (19.10., 09:40 Uhr bis 10:00 Uhr) in einem Supermarkt an der Hammer Straße gestohlen. Kurze Zeit später hob der auf dem Foto abgebildete Mann in der Sparkasse an der Hammer Straße einen Betrag von 1.900 Euro von dem Konto des Opfers ab. Wer kennt diesen Mann?

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/muenster-taschendiebstahl-computerbetrug

Hinweise an: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell