Polizei Münster

POL-MS: E-Scooter beschädigt geparkten Pkw an der Überwasserstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Montagmorgen (24.5., 1.30 Uhr bis 2 Uhr) wurde auf der Überwasserstraße ein geparkter Mazda vermutlich durch einen E-Scooter beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ an dem Wagen eine handschriftliche Notiz. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem mutmaßlichen E-Scooter-Fahrer, dem unbekannten und weiteren Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallgeschehen machen können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell