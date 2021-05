Polizei Münster

POL-MS: Kontrollen für mehr Sicherheit von Radfahrern - 66 Verstöße, sechs davon auf Fahrradstraßen

Münster (ots)

Polizisten kontrollierten am Mittwoch (26.5.) in der Zeit von 8 bis 10 Uhr und von 13 bis 15 Uhr in der Innenstadt und auf Fahrradstraßen den Verkehr für mehr Sicherheit von Radfahrern.

Sechs Autofahrer überholten verbotswidrig auf der Schillerstraße (Fahrradstraße). 40 Kraftfahrzeugführer waren zu schnell unterwegs, einer fuhr bei Rot und fünf machten Fehler beim Abbiegen.

Sechs Radfahrer fuhren bei Rot, einer hörte zu laut Musik mit Kopfhörern, sodass sein Gehör augenscheinlich beeinträchtigt war, einer benutzte das Mobiltelefon während der Fahrt und fünf waren auf der falschen Seite unterwegs.

Ein E-Scooter-Fahrer querte eine Straße trotz roter Ampel.

