Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer getöteten und 2 schwerverletzten Personen

Steinalben (ots)

Eine 85-jährige Frau befuhr am Samstagmorgen gegen 11:00 Uhr mit ihrem Pkw die B270 aus Kaiserslautern in Richtung Waldfischbach-Burgalben. Kurz nach der Abfahrt Steinalben kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen zusammen. Dieser und seine 58-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäusern verbracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B270 bis 15:00 Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde ausgeschildert, sodass es nur zu kleineren Verkehrsbehinderungen kam. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. /piwfb

