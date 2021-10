Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betonmischer-LKW verliert Fertigbeton

Bild-Infos

Download

Dahn (ots)

Am Freitag, den 22.10.2021 gegen 13 Uhr befuhr ein grün-weißer Betonmischer-LKW die Weißenburger Straße in Dahn. In Höhe des Kreisverkehrs am SBK-Markt verlor der bislang unbekannte Verursacher eine Menge von dem geladenen flüssigen Fertigbeton. Hierdurch wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt. Die Gefahrenstelle wurde von der Polizei Dahn abgesichert. Die Reinigung der Fahrbahn wurde durch das THW Hauenstein durchgeführt und war um 16 Uhr beendet.

Hinweise auf den Verursacher werden erbeten an die Polizeiinspektion in Dahn unter Tel. 06391-9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell