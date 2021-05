Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - In Wohnung eingebrochen

Karlsruhe (ots)

In eine Wohnung in der Amthausstraße wurde am Montagvormittag eingebrochen und Bargeld gestohlen. Der oder die Täter drangen zwischen 07.30 Uhr und 10.30 Uhr vermutlich durch ein Fenster in die Wohnung ein. Hier wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Anschließend wurde die Wohnung vermutlich über die Wohnungstüre verlassen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell