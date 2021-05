Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit drei Beteiligten und hohem Sachschaden

Gleich drei beschädigte Fahrzeuge, aber glücklicherweise keine Verletzten, waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Karlsruher Oststadt.

Ursächlich wahr wohl die Vorfahrtsverletzung eines 28-jährigen Volkswagenfahrers. Dieser befuhr gegen 18.45 Uhr die Ernststraße in Richtung Hirtenweg, als er an der Kreuzung Huttenstraße mit dem Fahrzeug eines von rechts kommenden 25-Jährigen kollidierte. Der Zusammenprall war dabei so massiv, dass das Fahrzeug des 25-Jährigen über den Gehweg hinweg auf einen in der Huttenstraße geparkten BMW geschleudert wurde.

Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen knapp 20.000 Euro.

