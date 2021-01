Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Lininenbus mit PKW und drei Verletzten

Fulda (ots)

Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Fulda befuhr mit seinem PKW Smart die Petersberger Straße auf dem linken der beiden Fahrstreifen stadtauswärts. Das Fahrzeug war mit zwei männlichen Personen besetzt. Direkt vor dem Smart befuhr ein Jeep die Petersberger Straße. Als der Fahrer des Smart seitlich an einem auf dem rechten Fahrstreifen in gleicher Richtung fahrenden Stadtbus vorbeifahren wollte, wechselte er auf den rechten Fahrstreifen, um den vorausfahrenden Jeep zu überholen. Hierbei übersah er offensichtlich einen weiteren Stadtbus, welcher auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt halten musste. Beim Versuch wieder auf den linken Fahrstreifen auszuweichen, konnte der Fahrer des Smart einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte frontal mit dem Heck des Stadtbusses, drehte sich und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zum Stillstand. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer des Smart, dessen Beifahrer sowie der 59-jähriger Fahrer des Stadtbusses leicht verletzt. Fahrgäste wurden nicht verletzt und hatten beim Eintreffen der Polizei den Bus bereits verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Die Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung in die örtlichen Krankenhäuser verbracht.

Die Feuerwehr musste die Petersberger Straße für die Zeit der Unfallaufnahme komplett absperren.

Berichterstatter: PHK Braun / Führungs- und Lagedienst PP OH

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell