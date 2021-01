Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Pkws aufgebrochen - Polizei Osthessen warnt vor Trickbetrügern! - "Falsche Polizeibeamte" erbeuteten erneut Bargeld im fünfstelligen Bereich

Osthessen (ots)

Mehrere Pkws aufgebrochen

Fulda/Bad Hersfeld - Zwischen Dienstag (26.01.) und Donnerstag (28.01.) brachen Unbekannte mehrere Pkws im Bereich Ochsenwiese auf. Die Pkws standen im Parkhaus und vor der Einfahrt zum Parkhaus. Die Täter schlugen jeweils eine kleine hintere Seitenscheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Diebesgut. Sie stahlen persönliche Wertgegenstände und verursachten einen Sachschaden von insgesamt circa 800 Euro. Wer im entsprechenden Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Ochsenwiese gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Polizei Osthessen warnt vor Trickbetrügern! - "Falsche Polizeibeamte" erbeuteten erneut Bargeld im fünfstelligen Bereich

Fulda - Die Polizei Osthessen warnte in den vergangenen Tagen mehrfach vor Trickbetrügern, die eine falsche Identität vortäuschen und damit auf perfide Art das Ersparte von älteren Menschen ergaunern.

Am Mittwochmittag (27.01.) meldeten sich Unbekannte als Polizist oder Kriminalbeamter am Telefon eines Fuldaers und gaben vor, dass dessen Enkelin einen Unfall verursacht habe. Dabei sei eine beteiligte Person tödlich verletzt worden, sodass die Enkelin nun ins Gefängnis müsse. Nur die Zahlung einer Kaution könne die Inhaftierung verhindern. Im Irrglaube diese zu zahlen, begab sich der Geschädigte zum verabredeten Übergabeort in der Königstraße und übergab das Bargeld an einen weiteren Täter. Dieser kann wie folgt beschrieben werden: männlich, südosteuropäisches Aussehen, gepflegtes Erscheinungsbild, 20 bis 25 Jahre alt, circa 175cm groß, kräftige Statur, volles Gesicht, dunkle Augen, schwarze, kurze Haare, bekleidet mit schwarzem Anorak, schwarzer Hose und blauer OP-Maske. Zeugen die am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Königstraße beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Bereits einen Tag zuvor erbeuteten Trickbetrüger mit der gleichen Masche im Bereich Bad Hersfeld Wertgegenstände im vierstelligen Bereich.

Die Betrüger variieren ihre Vorgehensweise immer wieder, sodass man keine konkrete Vorhersage machen kann, wie solch ein telefonischer Betrugsversuch ablaufen kann. Neben der hier beschriebenen Variante des "Schockanrufs", kommt es auch immer wieder zum sogenannten "Enkeltrick". Hierbei wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, die zum Beispiel durch einen Haus- oder Wohnungskauf entstanden ist.

Die Polizei warnt wiederholt eindringlich vor diesen Betrugsmaschen, die von den Telefonbetrügern gezielt vorwiegend an ältere Menschen gerichtet werden und rät in diesem Zusammenhang:

Tipps Ihrer Polizei:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! - Die Polizei ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Patrick Bug Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell