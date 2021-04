Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bei Ausweichmanöver in Graben gerutscht (29.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 5.000 Euro Sachschaden verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Straße Längefeld. Ein 18-jähriger wollte an einer Einmündung links abbiegen und bremste seinen Audi A 3 ab. Ein nachfolgender 32-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte das zu spät. Obwohl er noch versuchte, nach links auszuweichen, prallte er gegen seinen Vordermann. Ein entgegenkommender 84-Jähriger erkannte das Ausweichmanöver des Gegenverkehrs und zog sein Auto nach rechts, wobei er in den Straßengraben geriet. Sein Mercedes E 200 musste ein Abschleppdienst bergen. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell