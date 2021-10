Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in LIDL-Markt in der Lmeberger Straße

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 21:00 Uhr, lief bei einer Sicherheitsfirma ein Einbruchsalarm auf. Nach dem Eintreffen wurde festgestellt, dass eine Tür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt worden war. Eine Kellertür im Marktinneren war aufgeflext worden. An mehreren Tiefkühltruhen waren die Thermometer beschädigt und die Täter hatten offenbar auch den Dachboden betreten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

