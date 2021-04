Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Pressemeldung vom 1.4.2021 Ladendieb festgenommen

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Ladendieb durch Polizeibeamte festgenommen

Dem Kommissar Zufall war eine Festnahme am Donnerstagmittag in Niedergirmes zu verdanken.

In einem Geschäft am Buderusplatz hatte ein Mann Parfum im Wert von fast 400 Euro entwendet. Der Dieb wurde von Zeugen angesprochen und flüchtete. Zwei Polizeibeamtte, die zufällig in der Nähe unterwegs waren, konnten den mutmaßlichen Dieb, einen 21 - jährigen syrischen Asylbewerber festnehmen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die offenbar entwendeten Packungen mit Parfum.

Der verdächtige Mann wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

