Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Polizei Dillenburg sucht Besitzer einer Hängematte - Exhibitionist in Fleisbach

Polizei bittet um Hinweise -

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

--

Dillenburg: Polizei sucht Besitzer einer Hängematte -

Die mysteriöse Beobachtung eines Zeugen und eine Hängematte beschäftigen derzeit die Ermittler aus der Oranienstadt. Am Dienstagabend (30.03.2021) meldete sich der Zeuge bei den Ordnungshütern, nachdem er einen Mann auf einem Grundstück in der Beilsteinstraße beobachtet hatte. Offensichtlich gehörte der Unbekannte nicht zu den Berechtigten und so verfolgte der Zeuge ihn bis in die Tringensteinstraße. Dort legte der Unbekannte etwas in einem Gebüsch ab. Als der Zeuge ihn ansprach, gab er wenig glaubhafte Gründe dafür an, sich auf dem Grundstück aufhalten zu dürfen. Anschließend bestieg er einen silberfarbenen Ford und fuhr davon. Polizisten entdeckten in dem Gebüsch eine Hängematte. Diese stammt nicht von dem Grundstück, auf dem sich der Unbekannte unerlaubt herumtrieb. Eine genaue Beschreibung des Mannes oder weitere Angaben zu dessen Ford sind dem Zeugen nicht möglich. Die Polizei geht davon aus, dass die Hängematte aus einer Straftat stammt und sucht den Besitzer.

Wer hat den Unbekannten gestern Abend, zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Beilstein- oder Tringensteinstraße beobachtet? Wer kann Angaben zu dem silberfarbenen Ford machen? Wer kann Angaben zur Herkunft der Hängematte machen?

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn-Fleisbach: Kombifahrer entblößt sich / Polizei sucht Zeugen -

Die Herborner Polizei bittet im Fall eines Exhibitionisten um Mithilfe. Gestern Abend (31.03.2021), gegen 21.20 Uhr lief eine 37-jährige Frau auf dem Gehweg der Haupstraße in Richtung Edinger Straße. In Höhe einer Bäckerei hielt ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr direkt neben ihr an. Der Fahrer ließ die Scheibe herunter, sprach die Frau an und erkundigte sich nach einer Adresse. Sie erklärte ihm den Weg, worauf dieser sie fragte, ob sie mal was sehen wolle. Die Sinnerin trat näher an den Wagen heran, worauf sie erkannte, dass der Unbekannte sein entblößtes Glied in der Hand hielt. Sie schrie den Mann an, worauf dieser in Richtung Sinn davonfuhr. Der Unbekannte war ca. 30 Jahre alt, hatte kurze, dunkle Haare und sprach nach Einschätzung der Frau mit osteuropäischem Akzent. Er trug eine dunkle Hose sowie ein orange-rotes T-Shirt. Der Mann saß in einem dunklen Mittelklasse-Kombi. Weitere Angaben zum Fahrzeugtyp konnte die Sinnerin nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wo ist der Mann im dunklen Kombi gestern Abend noch aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Exhibitionisten machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell