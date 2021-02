Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Fahrzeugbrand vor Autolackiererei

Mannheim (ots)

Mannheim-Friedrichsfeld: Gegen 00:55 Uhr gelangte vor einer Autolackiererei im Industriegebiet in Mannheim-Friedrichsfeld eine Mercedes R-Klasse in Brand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim zügig gelöscht werden. Der Sachshaden beläuft sich auf ca. 10.000 -15.000 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell