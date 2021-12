Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6 / Bretzfeld: Unfall mit hohem Sachschaden

Ein 38-Jähriger kam am Montagabend mit seinem Sattelzug auf der A6 zwischen Weinsberg und Bretzfeld von der Fahrbahn ab. Der Mann befuhr gegen 19.30 Uhr den rechten Fahrstreifen und kollidierte aus bisher unbekannter Ursache rechts mit der dortigen Schallschutzmauer und der Schutzplanke. Hierdurch wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro. Insgesamt wurden 20 Schutzplankenelemente beschädigt und das Gespann war nicht mehr fahrbereit.

Krautheim: Trunkenheitsfahrt mit elektrischem Rollstuhl

Ein Zeuge meldete am Dienstabend, dass eine Person betrunken mit seinem elektrischen Rollstuhl durch Krautheim fahre. Durch eine Streife des Polizeireviers Künzelsau konnte der Mann in seinem Gefährt in der Götzstraße angetroffen und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Daher wurde dem 52-Jährigen im Krankenhaus Blut abgenommen. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Öhringen: Einbruch in Bürogebäude

Zwei zunächst unbekannte Personen drangen in der Nacht auf Dienstag in ein Bürogebäude in Öhringen ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Ermittlungen führten zu einem polizeibekannten 13-Jährigen und seinem ebenfalls bekannten 15-jährigen Kumpel. Die beiden sollen zwischen 22.30 Uhr am Montag und 2.45 Uhr am Dienstag in das Gebäude im Haagweg eingebrochen sein. Dort entwendeten die Jungen eine Bassbox, einen Akkuschrauber und ein Kühlgerät im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Beim Verlassen der Örtlichkeit versprühten sie außerdem einen Feuerlöscher. Der hierdurch entstandene Schaden ist bisher nicht bekannt.

A6 / Bretzfeld: Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Pkw-Lenker kollidierte am Dienstagnachmittag auf der A6 bei Bretzfeld mit einem Lkw und flüchtete. Der Lkw-Fahrer befand sich gegen 15 Uhr auf dem Verzögerungsstreifen an der Anschlussstelle Bretzfeld in Fahrtrichtung Nürnberg, als ein dunkler Pkw unmittelbar vor seinem Gespann auf seinen Fahrstreifen fuhr. Hier kollidierte das Auto mit der Front der Sattelzugmaschine, fuhr dann weiter und von der Autobahn ab. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Beim Verursacher soll es sich um einen dunklen Kombi handeln, der erhebliche Beschädigungen und eventuell blaue Lackantragungen an der rechten Fahrzeugseite aufweisen müsste. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum beschädigten Pkw oder dem Verursacher geben können. Diese werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell