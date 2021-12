Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Vechta - Taschendiebstahl

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, wurde einer 75-jährigen Frau aus Vechta in der Bremer Straße von einer unbekannten Person ihr Portmonee aus der Jackentasche entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrparteienhaus

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, gelang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Handorfer Straße und durchsuchte die Wohnung nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines E-Scooters

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 20:00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person einen am Bahnhof in der Bahnhofstraße abgestellten E-Scooter eines 18-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Visbek - Küchenbrand

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, um 06:28 Uhr, kam es in einer Wohnunterkunft in der Straße Stäkamp zu einem Brand. Eine Spaziergängerin entdeckte einen Feuerschein in dem o.g. Gebäude. Nach Angaben der Feuerwehr gerieten Nahrungsmittel auf einem eingeschalteten Herd in Brand. Im Gebäude befanden sich zur Ereigniszeit keine Personen. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, um 20:15 Uhr, ergab sich während einer Verkehrskontrolle der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 15. Dezember 2021, um 17:19 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Frau aus Vechta fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei einen 55-jährigen Mann aus Lohne, der mit seinem PKW die Oldenburger Straße stadteinwärts fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer sowie eine Beifahrerin werden dabei leicht verletzt.

