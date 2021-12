Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 16.Dezember 2021, gegen 18.05 Uhr befuhr 57-jähriger Mann aus Bösel mit seinem PKW die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe. Eine 18-jährige Frau aus Bösel, die mit ihrem Fahrrad den Geh,-und Radweg in gleicher Richtung befuhr, querte plötzlich die Fahrbahn und kollidierte mit dem PKW. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Bösel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 16. Dezember 2021, gegen 17:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem PKW den Berliner Ring in Richtung Hölker Weg. Im Bereich eine Linkskurve übersah sie eine 26-jährige aus Bösel, die mit einem Kinderwagen fußläufig auf der linken Fahrbahnseite entgegenkam und touchierte diese seitlich. Die Fußgängerin und ihr 2-jähriger Sohn, welcher sich im Kinderwagen befand, wurden leicht verletzt.

