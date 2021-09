Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100921-703: Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich - Tatverdächtiger nach versuchtem Tankstellenüberfall in Untersuchungshaft

Hückeswagen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann, der am 27. Juni in Hückeswagen eine Tankstelle ausrauben wollte (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5001946), hat am Donnerstag (9. September) zur Festnahme eine 41-jährigen Tatverdächtigen aus Wuppertal geführt. Nach der Veröffentlichung eines Fotos, welches den Verdächtigen während der Tatausführung zeigte, gingen bei der Polizei mehrere Hinweise auf den 41-Jährigen ein. Am Donnerstag stand dann die Polizei mit einem Haftbefehl vor seiner Wohnungstür in Wuppertal und nahm ihn fest. Nach einer Vorführung beim Amtsgericht erfolgte die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell