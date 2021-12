Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin muss Gegenverkehr ausweichen und prallt gegen Baum: Polizei erbittet Hinweise auf Verursacher

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der L 3234 zwischen Vellmar und Kassel-Harleshausen eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 85-jährige Autofahrerin einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und gegen einen Baum am Straßenrand prallte. Den dabei entstandenen Gesamtsachschaden am VW der Frau und dem Baum beziffern die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord auf rund 5.500 Euro. Der unbekannte Verursacher setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Vellmar fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die zuständigen Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können.

Wie die 85-Jährige der an der Unfallstelle eingesetzten Streife schilderte, war sie gegen 17:45 Uhr von Obervellmar kommend auf der Landesstraße unterwegs, als ihr zwischen dem Ortsausgang und dem Kreisverkehr plötzlich das Auto auf ihrer Spur entgegengekommen war. Sie berichtete weiter, dass der entgegenkommende PKW offenbar zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw ausgeschert war. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Baum. Die 85-Jährige aus Vellmar wurde am Unfallort von Rettungskräften behandelt, hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand aber keine ernsthaften Verletzungen zugezogen. Ihr VW wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste anschließend abgeschleppt werden. Hinweise auf den unbekannten Verursacher liegen bislang nicht vor.

Wer den ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

