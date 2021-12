Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach nächtlichem Straßenraub in Kasseler Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Das Opfer eines Straßenraubes wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 33-Jähriger in der Kasseler Innenstadt. Zwei unbekannte Täter hatten unter Vorhalt eines Messers Bargeld von dem Mann aus Kassel erbeutet und waren anschließend unerkannt geflüchtet. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können.

Wie der 33-Jährige bei seiner Anzeigenerstattung am Samstagmorgen gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, hatte sich die Tat in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 1:30 Uhr vor einer Apotheke in der Oberen Königsstraße/ Ecke Wilhelmsstraße ereignet. Er war dort allein zu Fuß unterwegs, als ihn die beiden unbekannten Männer ansprachen und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seines Bargelds forderten. Nachdem das Opfer der Forderung nachgekommen war, flüchteten die beiden Täter mit ihrer Beute in die Wilhelmsstraße in Richtung "Neue Fahrt". Es soll sich um zwei 18 bis 28 Jahre alte und etwa 1,70 bis 1,75 Meter große Männer mit schmaler Statur und schwarzen kurzen Haaren gehandelt haben, die ein südländisches Erscheinungsbild hatten und gebrochenes Deutsch sprachen. Einer der Räuber hatte einen Bart und war schwarz gekleidet, sein Komplize trug einen gelben/ ockerfarbenen Schal, so der 33-Jährige.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

