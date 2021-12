Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: PD Schwalm-Eder: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 253, Höhe Büraberg

Kassel (ots)

Am Sonntag, 05.12.2021,gg. 20:30 Uhr, kam es auf der B 253, zwischen der Ortslage Fritzlar-Ungedanken und der Anschlussstelle B 450, in Höhe Büraberg, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem mehrere Personen tödlich verletzt wurden. Die Unfallstelle ist derzeit weiträumig abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Der Pressesprecher der PD Schwalm-Eder, PHK Brettschneider, befindet sich vor Ort und steht für Rückfragen unter Tel.: 0173/3057844 zur Verfügung.

