POL-BI: Angetrunken auf schneeglatter Fahrbahn unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Buschkamp - Mittwochnacht, 10.02.2021, stoppten Streifenbeamte die Trunkenheitsfahrt eines 52-jährigen Fahrers auf der Paderborner Straße und stellten seinen Führerschein sicher. Die Beamten fuhren auf der Brackweder Straße in Richtung Sennestadt, als sie gegen 00:10 Uhr, einen VW Crafter mit auffälliger Fahrweise bemerkten. Bei erlaubten 70 km/h und schneeglatter Fahrbahn, fuhr der Crafterfahrer mit ungefähr 90 Km/h. Währenddessen schlingerte das Fahrzeug abwechselnd nach links zur Fahrbahnmitte und nach rechts Richtung Standstreifen. Der Wagen geriet dabei immer wieder in Schneewehen. Obwohl die Beamten eindeutige Zeichen gaben, damit der Fahrer anhielt, setzte dieser seine Fahrt weiter fort. Auf der Paderborner Straße setzten sich die Polizisten schließlich mit dem Streifenwagen vor den Crafter und brachten den Fahrer so zum Anhalten. Als der 52-jährige Fahrer aus Polen ausstieg, geriet er bereits ins Wanken und hatte Schwierigkeiten sich auf den Beinen zu halten. In der Mittelkonsole fanden die Beamten eine halbvolle Wodkaflasche. Ein positiver Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der 52-Jährige alkoholisiert gefahren war. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Sie erstatteten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Da der 52-jährige Pole über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete die Staatsanwaltschaft Bielefeld zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro an.

