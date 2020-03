Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auf den Gleisen über die polnische Grenze

Hirschfelde (ots)

Eine Bundespolizeistreife erwischte am 17. März 2020 um 16:00 Uhr einen 30-jährigen Mann aus Polen, als er gerade auf den Gleisen der Neiße-Bahnbrücke die Grenze in Richtung Deutschland überschritt. Der Grenzübertritt ist hier nach deutschem Recht an jeder Stelle möglich, aber nicht der Aufenthalt auf dem Gleiskörper. Der Mann handelte sich damit ein Verwarngeld in Höhe von 25,00 Euro und eine Belehrung zu den Gefahren im Gleisbereich sowie den möglichen Folgen des Grenzübertritts ein.

