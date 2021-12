Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Revier Ost: Autofahrer mit über 2,5 Promille gestoppt

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Beamte des Polizeireviers Ost haben am gestrigen Donnerstagabend Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit im Bereich der Hafenbrücke durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten zwischen 22:00 Uhr und Mitternacht mehrere Verkehrsverstöße, wie in acht Fällen defekte Beleuchtungseinrichtungen an Pkw sowie zweimal nicht angelegte Sicherheitsgurte, fest. Darüber hinaus stoppten die Beamten an diesem Abend gleich zwei alkoholisierte Fahrer. Ein 35-Jähriger aus Kassel war mit seinem VW gegen 22:15 mit über 2,5 Promille Alkohol in der Atemluft in die Kontrollstelle gewinkt worden. Er musste die Beamten anschließend zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten und seinen Führerschein vorläufig abgeben. Das musste auch ein 20-jähriger Autofahrer aus Fuldatal gegen 22:45 Uhr über sich ergehen lassen, da er ebenfalls in Verdacht geriet, für das Autofahren zu viel Alkohol getrunken zu haben. Die Untersuchung seiner Blutprobe wird nun Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol er letztlich im Blut hatte. Gegen beide leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

