Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkohol am Steuer: Autofahrer kracht gegen Baum und wird leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Mit leichten Verletzungen und dem Frontalzusammenstoß mit einem Baum endete in der Nacht zum heutigen Freitag in Kassel eine Fahrt mit mutmaßlich Alkohol am Steuer. Ein 24-Jähriger aus Kassel war gegen 1 Uhr in der Dag-Hammarskjöld-Straße mit seinem Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen und in Höhe der Hausnummer 2 frontal gegen einen Baum gekracht. Dabei zog er sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleinwagen hingegen war bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West gehen von einem Totalschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro aus. Bei dem 24-Jährigen hatten die Polizisten am Unfallort zudem Alkoholgeruch vernommen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 1,1 Promille. Aus diesem Grund stellten die Beamten den Führerschein des Fahrers sicher und ließen ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

