POL-KS: Zivilstreife stoppt Fahranfänger mit 162 km/h in Baustelle auf A 49

A 49/ Kassel/ Baunatal:

Ausgerechnet ins Visier einer Zivilstreife der Baunataler Autobahnstation mit einem "Provida" Fahrzeug, das mit entsprechender Geschwindigkeitsmesstechnik ausgestattet ist, geriet in der vergangenen Nacht ein 19-jähriger Autofahrer, der im rasanten Tempo auf der A 49 unterwegs war. Die Polizisten waren gegen 00:55 Uhr am Westkreuz Kassel auf den in Richtung Marburg fahrenden VW Golf aufmerksam geworden, der jegliche Geschwindigkeitsbeschränkungen ignorierte. Mit konstant zwischen 142 bis 167 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 km/h war der Pkw deutlich zu schnell unterwegs, wie die hinter ihm fahrende Zivilstreife berichtet. Auch in die Autobahnbaustelle bei Baunatal fuhr der Golf trotz 80 km/h erlaubter Höchstgeschwindigkeit mit unvermindertem Tempo und wurde mit stolzen 162 Stundenkilometern gemessen. Die Polizisten setzten der rasanten Fahrt schließlich ein Ende und zogen den Wagen aus dem Verkehr. Der 19-jährige Fahrer aus Hannover besitzt erst seit einem halben Jahr einen Führerschein. Dem Fahranfänger drohen nun nicht nur 700 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot, sondern auch ein Aufbauseminar, die Verlängerung der Probezeit und der Verlust seines Führerscheins.

