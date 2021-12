Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf B 450 bei Bad Emstal: Autofahrerin tödlich verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 11:14 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5091634 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Bad Emstal (Landkreis Kassel): Bei dem Unfall auf der B 450 bei Bad Emstal, der sich am heutigen Montag gegen 10:45 Uhr ereignete, ist die Fahrerin des beteiligten Pkw infolge ihrer schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer des Lkw, mit das Auto zusammengestoßen war, blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war die Pkw-Fahrerin aus Richtung Wolfhagen gekommen. In Höhe des Ortsteils Sand bog sie nach links auf die K 110 ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem auf der Bundesstraße entgegenkommenden Lkw kam.

Mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt, der bereits seine Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen hat. Aktuell ist die B 450 wegen dieser Arbeiten noch voll gesperrt.

Wir berichten nach.

