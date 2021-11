Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Brandgeruch wahrgenommen - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (21. November 2021) nahm ein Bewohner in der Bleekstraße gegen 08.15 Uhr Brandgeruch wahr. Bei der Nachschau stellte er fest, dass vier Fahrräder unter einem Carport Brandzehrungen aufwiesen. Der Carport und die Hauswand waren mit Rußabklatsch benetzt. Eine dort befindliche Wallbox wurde augenscheinlich ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die Polizei geht im vorliegenden Fall davon aus, dass ein Unbekannter die Fahrräder zuvor angesteckt hatte. Zeugen, in der Nacht zwischen 00.45 Uhr und 08.15 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Bleekstraße aufgefallen war, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

