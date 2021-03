Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Vogelsbergkreis (ots)

Gegen Straßenlaterne gefahren

Lauterbach - Am Montag (15.03.), fuhr gegen 13:15 Uhr ein VW-Passat-Fahrer die Langgasse in Richtung Königsberger Straße. Beim Abbiegen in die Hainigstraße kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei eine Straßenlaterne. Der Schaden beträgt rund 5.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte aber nach kurzer Zeit anhand von Zeugenaussagen ermittelt werden. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

