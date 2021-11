Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autokennzeichen gestohlen

Lippstadt (ots)

Eine Serie von Autokennzeichendiebstählen verzeichnete die Polizei in Lippstadt, in der Burgstraße, am Kölner Grenzweg und in der Bahnhofstraße. Zwischen Freitag und Samstag (20. November) wurden an mindestens 14 Fahrzeugen das jeweils hintere Autokennzeichen entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

