Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Versuchter Einbruch in Geräteraum

Uelsen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in den Geräteraum eines Wohnhauses an der Straße Feldkamp einzudringen. Es gelang ihnen dabei jedoch nicht, die verschlossene Eingangstür aufzubrechen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

