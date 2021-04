Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Heizdecke verursachte Feuer

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 23:30 Uhr, wurde ein Feuer in einer Wohnung an der Unteren Findelstätte gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte eine elektrische Heizdecke im Schlafzimmer einen kleinen Brand verursacht. Der Wohnungseigentümer hatte die Flammen selbstständig bemerkt und löschen können. Er und ein Säugling wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und begaben sich mit leichten Verletzungen, kleine Verbrennungen und der Verdacht einer Rauchgasintoxikation, ins Krankenhaus. Schlafzimmermobiliar wurde durch das Feuer beschädigt, Gebäudeschaden entstand nicht.

