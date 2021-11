Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Sassendorf (ots)

Die Missachtung des Vorrangs führte am Freitagmorgen gegen 06:25 Uhr auf der Bundesstraße in Lohne an der Einmündung "Neuer Weg" zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 25-jährige Frau aus Bad Sassendorf war mit ihrem Pkw Kia auf der Straße "Neuer Weg" in Richtung Bad Sassendorf unterwegs und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein, um nach links Richtung Soest abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 46-jähriger Autofahrer -ebenfalls aus Bad Sassendorf- mit seinem Mitsubishi in die Gegenrichtung. Beim Abbiegevorgang missachtete die Frau den Vorrang des entgegenkommenden Fahrzeugs und kollidiert mit diesem im Kreuzungsbereich. Die Unfallverursacherin wurde verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

