Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Büderich - "Soda Stream" Geräte aus Lkw entwendet

Werl (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18. November 2021) wurden zwischen 00.00 und 03.00 Uhr insgesamt 82 "Soda Stream" Geräte von der Ladefläche eines unverschlossenen Lastkraftwagens entwendet. Der Fahrer hatte den Lkw auf dem Parkplatz der Serways Raststätte "Am Haarstrang Süd" abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder Verbleib der Geräte machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell