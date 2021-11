Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zeugen halten Tatverdächtigen fest

Soest (ots)

Am Mittwoch (17. November 2021) wurde ein 23-jähriger, am Möhnesee wohnenden Mann, durch den Mitarbeiter eines Supermarktes am City Center dabei beobachtet, wie er gegen 19.45 Uhr Spirituosen entwendete und auf den Vorplatz zur Nötten-Brüder-Wallstraße flüchtete. Ein Zeuge auf dem Vorplatz, der die Situation erkannte, stellte sich dem Flüchtenden in den Weg, woraufhin dieser den Einsatz des Zeugen mit dem Schlag einer Glasflasche quittierte. Der Mitarbeiter und der Zeuge konnten den 23-Jährigen anschließend am Boden bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fixieren. Die Beamten fanden mehrere Alkoholflaschen in der Bekleidung des Tatverdächtigen, die durch das Geschehen teilweise zerbrachen und ihm Schnittverletzungen zufügten. Die Herkunft ebenfalls aufgefundener Gutscheinkarten müssen noch geprüft werden. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde der 23-Jährige durch die Polizeibeamten ins Krankenhaus begleitet. Anschließend ging die Fahrt für den vorläufig Festgenommenen weitere zur Soester Polizeiwache. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt, der daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl erließ. (reh)

