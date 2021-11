Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Wohnungseinbrüche

Warstein (ots)

Gleich zwemal schlugen Einbrecher in Warstein am Mittwoch (17. November 2021) zu. Zwischen 13.00 und 19.15 Uhr drangen sie in ein Haus am Haspeler Ring ein, indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen. Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Ein Einfamilienhaus im Schorenweg wurde zwischen 18.00 und 19.30 Uhr von Unbekannten aufgesucht. Hier hebelten sie die Terrassentür auf. Ob sie nach dem Betreten der Wohnräume auch Beute machen konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen war, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie auch auf den Internet-Seiten der Kreispolizeibehörde Soest unter https://soest.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbrueche . (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell