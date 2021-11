Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - 10-jähriges Kind vom Auto erfasst

Lippstadt (ots)

Am Montag (15. November 2021) befuhr gegen 15.25 Uhr ein 10-jähriges Mädchen aus Lippstadt den Radweg der Beckumer Straße in Richtung B55. Anstatt wie üblich die circa 50 Meter entfernte Ampelanlage zur Querung der Beckumer Straße zu nutzen, um dann die Fahrt in Richtung Klockowstraße fortsetzen zu können, wollte sie einen verkehrsbedingten Rückstau in Richtung B55 nutzen und sich zwischen den wartenden Autos durchschlängeln. Hierbei achtete sie nicht auf den entgegenkommenden Straßenverkehr in Richtung Cappel und wurde durch den Wagen eines 60-jährigen Autofahrers aus Lippstadt erwischt. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte die Schülerin gegen die Windschutzscheibe des Wagens und fiel zu Boden. Der Autofahrer gab an, dass er die Schülerin zwischen den wartenden Fahrzeugen des stehenden Gegenverkehrs nicht sehen konnte. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden betrug nach Schätzungen der Polizei 3.600 Euro. Einen Fahrradhelm trug die 10-Jährige nicht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell