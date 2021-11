Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Beide Ampeln grün?

Soest (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Mittwoch (17. November 2021) behaupten beide Fahrzeugführer bei "grün" in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die das Unfallgeschehen gesehen haben. Gegen 01.45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock den Lübecker Ring in Richtung Riga-Ring, um diesen im Kreuzungsbereich zur Niederbergheimer Straße geradeaus zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr 60-jähriger Autofahrer aus Soest die Niederbergheimer Straße in Richtung Innenstadt. Als dieser die Kreuzung der Niederbergheimer Straße/Riga-Ring queren wollte, wurde er von dem Lkw frontal erfasst und gegen mehrere Absperrbaken geschleudert. Der leicht verletzte 60-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

