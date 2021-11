Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn

Erwitte (ots)

und der Kreispolizeibehörde Soest - 32-Jähriger bei Streit verletzt Am Montag (15. November 2021) kam es gegen 17.45 Uhr in der kommunalen Unterbringungseinrichtung am Solering zu einem Streit zwischen einem 26-jährigen Syrer und einem 32-jährigen Nigerianer, in dessen Verlauf der 26-Jährige den 32-Jährigen mit einer Machete gegen den Kopf schlug. Der Nigerianer wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er noch am gleichen Tag wieder verließ. Die Polizei nahm den Syrer vorläufig fest, durchsuchte dessen Zimmer und beschlagnahmte den Tatort. Bei ihm wurde aufgrund eines möglichen Drogeneinflusses eine Blutprobe angeordnet. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den Umständen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (reh)

