Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zapfsäulen beschädigt - 15.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Zwei beschädigte Zapfsäulen und ein abgerissener Feuerlöscher zeugen von einer Unfallflucht auf einem Tankstellengelände am Overweg am Montag (15. November 2021), zwischen 10.00 Uhr und 15.23 Uhr. Ob ein kurz zuvor dort tankender Lkw-Fahrer mit der Unfallflucht in Verbindung stehen könnte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

