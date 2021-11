Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Wohnmobil angegangen - Täter auf der Flucht

Lippstadt (ots)

Nachdem versuchten Diebstahl eines Wohnmobils sind zwei Täter auf der Flucht. In der Nacht von Sonntag auf Montag (15. November 2021) wurde der Besitzer eines Wohnmobils um kurz vor 4 Uhr durch das Geräusch der Hupe auf sein Fahrzeug aufmerksam. Er ging zur Haustür und erkannte einen Fremden an seinem Gefährt. Als er diesen ansprach rannte er weg. Ein zweiter Tatverdächtiger befand sich noch in dem Mobil und flüchtete nach seiner Entdeckung ebenfalls. Die dunkel gekleideten Unbekannten hatten bereits Teile der Lenkverkleidung am Wohnmobil abgebaut. Eine durch die Polizei durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

