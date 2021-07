Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ergänzung zum Sucheinsatz nach einem Schwimmer vor Zingst

Zingst (ots)

Seit Sonntagabend, dem 18.07.2021 wird ein Schwimmer gesucht, der am Strand von Zingst am Ende der Buhnen ins Wasser sprang und unterging. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg berichtete in folgender Pressemitteilung darüber:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4971721

Die Suche wurde am heutigen Morgen umgehend wieder aufgenommen. Ein Polizeihubschrauber kam erneut zum Einsatz. Schlauchboote der Wasserschutzpolizeiinspektionen Stralsund und Sassnitz wurden angefordert, konnten aufgrund des starken Wellengangs aber nicht eingesetzt werden. Die gesuchte Person konnte aktuell noch nicht gefunden werden. Die Suchmaßnahmen mussten aufgrund der Bedingungen am Einsatzort vorerst unterbrochen werden. Die Möglichkeit weiterer Maßnahmen wird aktuell geprüft.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurden in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes persönliche Gegenstände und ein Fahrrad aufgefunden und sichergestellt. Diese Sachen gehören vermutlich einem 35-jährigen Deutschen, der sich in der vergangenen Zeit in Zingst aufgehalten hat. Ob es sich bei dem Schwimmer, um die Person handelt, deren Sachen gefunden wurden, kann aktuell nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

