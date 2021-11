Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei nahm nach Einbruch Tatverdächtigen fest

Lippstadt (ots)

Die Polizei nahm in der Nacht von Montag auf Dienstag (16. November 2021) einen 21-jährigen, in Lippstadt wohnenden Mann, vorläufig fest. Nach einer Alarmauslösung an einem Supermarkt in der Marktstraße fanden die Beamten die eingeschlagene Eingangstür des Marktes vor. Sie umstellten das Gebäude und konnten den 21-jährigen Tatverdächtigen beim Verlassen des Supermarktes durch einen Notausgang vorläufig festnehmen. Neben dem Diebesgut, welches hauptsächlich aus Elektroartikeln bestand, führt der 21-Jährige einen Elektro-Taser mit sich. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell