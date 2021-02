Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Mittwochabend, gegen 16.20 Uhr, kollidierten ein Pkw und ein Kraftrad auf der Bundesstraße bei Eppingen, woraufhin eine Person noch an der Unfallstelle verstarb. Der Kradfahrer befuhr die B 293 von Eppingen in Richtung Bretten. Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Audi die Landstraße von Rohrbach am Gießhübel kommend in Richtung der Bundesstraße. Die aus Ittlingen stammende Frau übersah an der Einmündung vermutlich das herannahende Motorrad der Marke BMW des 61-Jährigen aus Rastatt und bog auf die Bundesstraße ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Durch den Zusammenprall wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Bundesstraße war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

